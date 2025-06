Gefährliche Aktion während Feuerwerks bei Kieler Woche

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Schiffsverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung während dem Schilkseer Feuerwerk. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Während des Schilkseer Feuerwerks bei der Kieler Woche haben Unbekannte mit einer Signalpatrone auf Pontons geschossen. Am Mittwochabend sollen die Tatverdächtigen mit der Patrone in Richtung der Schwimmplattform gezielt haben, auf der sich Feuerwerker befanden, wie die Polizei mitteilte. Der rote Leuchtkörper, der oftmals bei Seenotfällen zum Einsatz kommt, soll die Menschen auf dem Ponton nur knapp verfehlt haben. Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.