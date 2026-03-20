Geesthacht: Klinik stellt Betrieb in mehreren Bereichen ein

Geesthacht (dpa/lno) –

Die Betreiber ziehen die Umwandlung des Krankenhauses Geesthacht in eine Fachklinik vor. Der Regelbetrieb in mehreren Bereichen wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, teilte das Krankenhaus mit. Betroffen sind Geburtshilfe und Gynäkologie, die Intensivstation, die chirurgischen Stationen, die Notaufnahme sowie die Kardiologie. Aufgrund der Personalsituation sei ein durchgehend belastbarer Dienst über das Wochenende in diesen Bereichen nicht mehr sicher gewährleistet.

«Wenn ein belastbarer Dienst in einzelnen Bereichen nicht mehr durchgehend sichergestellt werden kann, muss Patientensicherheit Vorrang haben», erklärte Geschäftsführer Lars Timm. Ziel bleibe ein ordnungsgemäßer Abschluss des Verfahrens und der planmäßige Start der Fachklinik zum 1. April.

Krankenhaus bleibt für kleinere Notfälle offen

In den betroffenen Bereichen bereits vereinbarte Termine wurden abgesagt. Die Patientinnen und Patienten wurden den Angaben zufolge informiert und an andere Versorger verwiesen. Am Donnerstag begleitete das Team die letzte Geburt im Krankenhaus. Das Krankenhaus bleibt aber offen. «Kleinere Notfälle, die keiner intensivmedizinischen Versorgung bedürfen, können weiterhin am Standort vorgestellt werden.»

Im Oktober hatte ein vorläufiges Insolvenzverfahren begonnen, das Ende März abgeschlossen werden soll. Danach wird das Krankenhaus als Fachklinik mit einer inneren Medizin (20 Betten), einer internistischen Anlaufstelle, einer Geriatrie und einer Psychiatrie fortgeführt, mit rund 250 Mitarbeitenden.