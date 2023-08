Gedenktafel erinnert an Schlagerstar Bernd Clüver

Hildesheim (dpa) –

«Der Junge mit der Mundharmonika» war sein größter Hit: An den 2011 gestorbenen Schlagerstar Bernd Clüver erinnert seit Samstag eine Gedenktafel am früheren Wohnhaus seiner Familie in Hildesheim. Auf der Tafel ist neben der Inschrift ein Foto des lächelnden Musikers in jungen Jahren mit Föhnfrisur zu sehen. In den 1970ern landete der 1948 geborene Clüver mit mehreren Songs an der Spitze der Charts. In der Nordstadt hatte der gebürtige Hildesheimer bis 1955 seine Kindheit verbracht, hier ging er auch zur Grundschule. Die Familie lebte in einem Mietshaus hinter dem Hauptbahnhof.

Zu Ehren Clüvers gab es am Samstag ein kostenloses Konzert vor einem Kulturzentrum, nur wenige Gehminuten entfernt von dem ehemaligen Wohnhaus des Sängers: Musiker und Komponist Peter Orloff (79) sang in Erinnerung an seinen langjährigen Freund die Lieder, die Clüver bekannt gemacht hatten. Clüver war im Juli 2011 im Alter von 63 Jahren auf Mallorca an den Folgen von Verletzungen gestorben, die er sich bei einem Treppensturz zugezogen hatte.

Die Gedenktafel soll unter anderem in Stadtführungen eingebunden werden. «Nach meiner Beobachtung werden Künstler der Populärkultur in Deutschland nur selten im öffentlichen Raum gewürdigt. In England oder Frankreich ist das anders», sagte Mirco Weiß, der den Impuls zur Ehrung des Schlagerstars gegeben hatte.

«Er war seiner Zeit voraus», sagte der ehemalige CDU-Ratsherr über Clüver. Mit dem Titel «Mike und sein Freund» sang 1976 erstmals ein Schlager-Star über Homosexualität, die bis zur Streichung des Paragrafen 175 im Strafgesetzbuch im Jahr 1994 unter Umständen noch als strafbar galt. Weiß regte für die Zukunft außerdem die Benennung einer Straße in Hildesheim nach Bernd Clüver an.

Mit der Stadt Westerstede im Landkreis Ammerland war Clüver auch verbunden. Hier wohnt Ingrid Clüver-Krautz, die Managerin ihres Bruders war und auch zur Enthüllung der Gedenktafel erwartet worden war.