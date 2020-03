Gedenkstätten-Leiter Wagner wechselt an Universität Jena

Jens-Christian Wagner, ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Lohheide/Jena (dpa/lni) – Der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner, wechselt zum 1. Oktober an die Universität Jena. Der Historiker wird dort als Professor für Geschichte, Medien und Öffentlichkeit arbeiten, wie der Sprecher der Stiftung, Jens Binner, am Dienstag sagte. «Die Entscheidung ist am Wochenende gefallen», so Binner. Wagner werde künftig auch Chef der thüringischen Gedenkstätten sein. Der Sprecher bestätigte damit einen Bericht der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Dienstagsausgabe). Wagner leitet seit 2014 die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und ist damit auch Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen in der Lüneburger Heide. Seine Nachfolge ist noch unklar.

Über die Geschäftsführung der Stiftung