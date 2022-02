Gedenkort an Naziverbrechen soll erhalten werden

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburgische Bürgerschaft hat sich mehrheitlich für die dauerhafte Einrichtung eines würdigen Gedenk- und Lernorts im Stadthaus ausgesprochen. Das Haus an der Stadthausbrücke, in dem während der NS-Zeit das Polizeipräsidium untergebracht war, solle weiter ein zentraler «großer Stolperstein» im Zentrum der Stadt bleiben, sagte auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Die «Bedeutung des Stadthauses für die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen in dieser Stadt» könne kaum überbewertet werden.

Die Betreiberin eines Cafés mit Lesesaal, das bislang in den Stadthöfen die nationalsozialistischen Verbrechen thematisiert hat, musste nach eigenen Angaben Insolvenz anmelden. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte die Einrichtung im Stadthaus «in voller Fläche» übernimmt, sagte Brosda.

© dpa-infocom, dpa:220202-99-948954/2