Gedenken an Opfer deutscher NS-Polizeieinheit in Józefów

Józefów (dpa/lno) –

Erstmals in Anwesenheit eines Hamburger Innensenators ist im südostpolnischen Józefów den weit über 1000 Opfern eines Massakers gedacht worden, das Angehörige einer Hamburger Polizeieinheit dort im Zweiten Weltkrieg angerichtet haben. Am Mittwoch legten Innensenator Andy Grote und die für auswärtige Angelegenheiten zuständige Staatsrätin Almut Möller in einem Wald gemeinsam mit Angehörigen von Opfern und Vertretern der Stadt einen Kranz nieder. Dort hatten Angehörige des Hamburger Reserve-Polizeibataillons 101 nach der Einnahme der Stadt durch die deutsche Wehrmacht vor genau 80 Jahren rund 1500 jüdische Kinder, Frauen und Männer erschossen.

An einer Gedenkfeier vor der ehemaligen Synagoge der Kleinstadt nahmen laut Innenbehörde rund 300 Menschen teil, darunter Vertreter der Kirchen und der jüdischen Gemeinde. Auch Angehörige von Opfern aus Israel und New York seien dazu nach Józefów gekommen.

«Diese Reise ist eine harte und schmerzhafte Konfrontation mit dem Ausmaß an Unmenschlichkeit, zu dem Menschen fähig sind», sagte Grote. «Dass junge Polizistinnen und Polizisten seit mehr als 20 Jahren hierher kommen, macht sie stärker und immuner gegen jede Form von Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit.»

Mit Grote war eine zwölfköpfige Delegation der Polizei nach Józefów gereist. Schon seit 2001 bietet die Polizei Hamburg jährlich eine Gedenkstättenfahrt für Nachwuchskräfte an.