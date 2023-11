Günther: Jüdinnen und Juden müssen sicher sein können

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Angehörige der jüdischen Gemeinschaft ins Kabinett am 21. November eingeladen. «Die Schatten unserer schuldbeladenen Geschichte treten derzeit noch stärker hervor angesichts der schrecklichen Angriffe der Hamas auf Israel», sagte der CDU-Politiker zum 85. Jahrestag der antijüdischen Pogrome der Nationalsozialisten am Donnerstag. «Jüdinnen und Juden müssen darauf vertrauen können, dass sie hier sicher sind.»

Die Landesregierung wolle mit Vertreterinnen und Vertretern über die aktuellen Ereignisse und die Situation für die Menschen jüdischen Glaubens im Norde sprechen, sagte Günther. Die Sicherheit der Menschen jüdischen Glaubens habe oberste Priorität. «Wir stehen unverrückbar an der Seite der Jüdinnen und Juden in Schleswig-Holstein.»

Günther sprach von einer der dunkelsten Stunden in der Geschichte Deutschlands. «Der 9. November 1938 führt eindringlich die schrecklichen Konsequenzen von Hass, Intoleranz und Fanatismus vor Augen.» Nichts davon dürfe auch nur einen Moment hingenommen werden. «Wir alle sind jetzt gefordert, unsere Stimme gegen den Hass zu erheben und unsere Solidarität mit Israel zu bekräftigen.» Antisemitismus jedweder Art sei absolut intolerabel und werde mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpft.

FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt bezeichnete es als Verpflichtung, Antisemitismus in jeglicher Form entschieden entgegenzutreten, egal von wem er ausgehe und welche Motivation dahinter stecke. «Die barbarischen Gräueltaten der Hamas in Israel haben hierzulande zu antisemitischen Kundgebungen geführt, bei denen die Ermordung von Juden gefeiert und die Auslöschung Israels gefordert werden.» Das dürfe die Gesellschaft nicht tolerieren. «Und es ist nicht hinnehmbar, dass Journalisten auf offener Straße bedrängt und bedroht werden.»

In der Pogromnacht am 9. November 1938 und danach zerstörten Schlägertrupps im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte. In ganz Deutschland wurden Jüdinnen und Juden misshandelt, willkürlich verhaftet und ermordet. Mehr als 1300 Juden starben.