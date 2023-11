Gedenken am Volkstrauertag in Niedersachsen

Stade (dpa/lni) –

In Niedersachsen ist am Volkstrauertag am Sonntag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht worden. In vielen Städten und Gemeinden wurden Kränze niedergelegt und Reden gehalten. In Stade beispielsweise kamen nach Angaben des Landkreises rund 200 Menschen am Ehrenmal auf dem Garnisonsfriedhof zusammen. «Mit Erschrecken schauen wir auch in diesen Stunden auf die dramatische Lage in Israel und das unendliche Leid dort», sagte Landrat Kai Seefried (CDU) bei seiner Rede. In Wilhemshaven wurden alle Flaggen am Rathausturm auf halbmast gesetzt.

An vielen Veranstaltungen zum Volkstrauertag waren auch jüngere Menschen beteiligt. Schüler und Schülerinnen von verschiedenen Schulen in Hildesheim hatten bereits am Donnerstag Blumensträuße an Kriegsgräbern auf den Nordfriedhof niedergelegt. In Loxstedt gestalteten Jugendliche die Gedenkveranstaltung des Landkreises Cuxhaven.

Am Volkstrauertag wird jedes Jahr der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Der staatliche Gedenktag – immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent – wird in Deutschland seit 1919 begangen, eingeführt durch den im selben Jahr gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Ursprünglich ging es darum, Solidarität mit den Hinterbliebenen der Opfer des Ersten Weltkriegs zu zeigen. Inzwischen gedenkt die Bundesrepublik aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.