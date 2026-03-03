Geburtstags-Torwart Wolff glänzt beim Heimerfolg des THW

Kiel (dpa/lno) –

Der THW Kiel hat auch das neunte Spiel in der Handball-European-League gewonnen. Gegen den spanischen Vertreter Bidasoa Irun feierte der deutsche Rekordmeister einen 27:20 (11:8)-Heimsieg. Beste Kieler Werfer waren die jeweils fünffachen Torschützen Bence Imre und Rasmus Ankermann. Für die Gäste waren Inaki Cavero und Piotr Mielczarski je viermal erfolgreich. Drei Tage zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Filip Jicha in eigener Halle noch eine 26:34-Bundesligapleite gegen den VfL Gummersbach kassiert.

Vor den 5.133 Zuschauern starteten beide Teams mit einigen Fehlern in die Partie. Bei den Spaniern scheiterte Xavier Gonzales mit einem Siebenmeter an THW-Schlussmann Andreas Wolff, der am Spieltag seinen 35. Geburtstag feierte. Bei den Kielern setzte Imre einen Strafwurf an die Latte.

Reinkind baut den Vorsprung auf fünf Tore aus

Im Verlauf der Partie schafften es die Gastgeber, ihre technischen Unzulänglichkeiten einigermaßen abzustellen. Immer wieder profitierte der THW jetzt von den Fehlern der Spanier. Der Norweger Harald Reinkind erzielte mit dem 11:6 in der 27. Minute erstmals einen Fünf-Tore-Vorsprung für die Norddeutschen.

Vor allem Geburtstags-Torwart Wolff stellte sich den Spaniern in den Weg. Am Ende hatte der Nationalkeeper starke 17 Paraden auf seinem Konto. Unter anderem wehrte er drei Siebenmeter ab.