Gebäudebrand in Haren – Bewohnerin kann sich retten

Haren (dpa/lni) –

In einem Gebäude in Haren (Landkreis Emsland) ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin konnte ihre Wohnung im oberen Stock noch eigenständig verlassen und blieb unverletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Im Erdgeschoss befindet sich den Angaben zufolge eine Geschäftsstelle. Die Einsatzkräfte wurden gegen 5.10 Uhr alarmiert, Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Das Ausmaß des Feuers und die Brandursache sind daher bisher nicht bekannt. Die Feuerwehr ist aktuell mit drei Fahrzeugen im Einsatz.