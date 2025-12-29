Gebäude in Neumünster brennt – starke Rauchentwicklung

Neumünster (dpa/lno) –

Ein Gebäude ist am Nachmittag in Neumünster in Brand geraten. Wegen der anhaltenden Löscharbeiten ist die angrenzende Kieler Straße gesperrt, wie eine Sprecherin der Polizeileitstelle auf Anfrage sagte. Es gebe eine dichte Rauchentwicklung. Wie der SHZ und die «Kieler Nachrichten» berichteten, handelt es sich bei dem Gebäude um eine Werkstatt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten.

Das Feuer ist mutmaßlich von einer Batterie ausgelöst worden, die sich entzündet hatte, wie die Sprecherin der Leitstelle sagte. Um welche Art von Batterie es sich handelte, konnte die Sprecherin nicht sagen. Eine Schätzung zur Schadenshöhe liegt bisher nicht vor.