Aumühle (dpa/lno) – Bei dem Brand eines Gebäudes in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Freitag laut Polizei ein Sachschaden von mehr als 100 000 Euro entstanden. Bei dem Feuer in dem Haus mit Wohnungen und Werkstatt sei niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin. Die Brandursache war zunächst unklar.