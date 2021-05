Explosion in einem Haus in Hamburg: Ein Mensch verletzt

Rauch zieht über ein explodiertes Gebäude in Hamburg-Barmbek. Foto: Sebastian Peters/Blaulicht-News.de/Hamburg/dpa

Hamburg (dpa) – Bei einer Explosion in einem Haus in Hamburg-Barmbek ist ein Mensch verletzt worden. Die Explosion am Montagmorgen löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude, in dem verschiedene Gewerbe Büros nutzen, sei stark beschädigt. Trümmerteile würden umherliegen, hieß es. Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte am Montagmorgen an. Die Hamburger Straße war voll gesperrt.

