GdP ruft zu Schweigeminute für getöteten Polizisten auf

Hamburg (dpa/lno) –

Die Polizeigewerkschaft GdP ruft alle Hamburgerinnen und Hamburger für Freitag zu einer Schweigeminute im Gedenken an den in Mannheim getöteten Polizisten auf. Der 29-Jährige war am vergangenen Freitag bei einer islamkritischen Kundgebung von einem Angreifer mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

Als Ausdruck der gemeinsamen Trauer und Anteilnahme fahren bis zum Tag der Beisetzung nach Angaben der GdP alle Funkstreifenwagen der Polizei mit Trauerflor. Auf den Polizeibooten der Wasserschutzpolizei wird die Flagge soweit möglich auf Halbstock gesetzt beziehungsweise ein Trauerflor geführt. Am Freitag werde es um 11.34 Uhr eine Schweigeminute geben.

Nach Angaben des stellvertretenden GdP-Landesvorsitzenden Lars Osburg kann jeder teilnehmen, auch Autofahrer. «Warnblinker anmachen und rechts ran fahren. Eine Minute Gedenken an den Kollegen.»

Der mutmaßliche Täter, ein 25 Jahre alter Mann mit afghanischer Staatsbürgerschaft, war von einem anderen Polizisten angeschossen worden. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.