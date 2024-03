GDL-Streik beendet: Bahnen fahren wieder planmäßig

Eine Lokomotive der Deutschen Bahn steht vor dem Kieler Hauptbahnhof auf den Gleisen und ist an Versorgungsleitungen angeschlossen. Axel Heimken/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Nach einem 24-stündigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL ist am frühen Mittwochmorgen wieder der reguläre Bahnbetrieb in Hamburg und Schleswig-Holstein aufgenommen worden. Das teilte die Deutsche Bahn zum Streikende gegen 2.00 Uhr auf ihrer Webseite mit. Seitdem fahren sowohl die Fern- und Regionalzüge als auch die Hamburger S-Bahnen wieder nach üblichem Fahrplan. Laut einer Bahnsprecherin lief der Verkehr ohne größere Beeinträchtigungen wieder an.

Wer bis einschließlich Sonntag noch eine Fahrkarte für den bestreikten Dienstag gekauft hatte, kann diese laut Deutscher Bahn zu einem anderen Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung entfalle, das Fahrtziel müsse aber gleich bleiben.

Am Dienstag war es im Norden wegen des Streiks zu großen Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Mit einem Notfallfahrplan fuhren die S-Bahnen nur wenige Male pro Stunde, während die Deutsche Bahn laut einem Sprecher rund 20 Prozent ihrer regulären Fahrten umsetzte.