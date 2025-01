«Gault&Millau» sieht Restaurant «Aqua» weiter an der Spitze

Wolfsburg (dpa/lni) –

Das Restaurant «Aqua» in Wolfsburg behält in der Wertung des Restaurantführers «Gault&Millau» seinen Spitzenplatz in Niedersachsen. Wie in den Jahren zuvor wurde es mit fünf schwarzen Kochhauben bewertet. Auf dem zweiten Platz steht in Niedersachsen das Restaurant «Jante» in Hannover mit vier schwarzen Hauben.

Das «Gourmet-Restaurant Hilmar» in Aerzen und das «Votum» in Hannover wurden mit drei roten Hauben ausgezeichnet. Drei schwarze Hauben bekamen das «Apicius» in Bad Zwischenahn und das «Kesselhaus» in Osnabrück. Mit roten Hauben würdigt der Restaurantführer Restaurants, die innerhalb ihrer Kategorie herausragend sind, schwarze Hauben stehen im Ranking etwas darunter.

Zwei Restaurants auf Norderney

Neu aufgenommen wurden mit jeweils einer roten Haube zwei Gaststätten auf der Insel Norderney: «La Mer» und «Müllers auf Norderney». Ebenfalls eine rote Haube bekam das «Restaurant Fachwerk im Hotel Stadt Kassel» in Rinteln. Neu hinzugekommen mit einer schwarzen Haube sind das «Harzfenster» in Seesen, das «Ristorante Botticelli» in Hannover sowie die «Schäferstuben» in Faßberg.

Im Land Bremen bekam das «Due Fratelli» in Bremen eine schwarze Mütze, ebenso die Restaurants «Natusch» und «Pier 6» in Bremerhaven.