Gasverbrauch im Land von Januar bis Oktober rückläufig

Quickborn (dpa) –

Der Gasverbrauch in Schleswig-Holstein ist in den ersten zehn Monaten des Jahres deutlich gesunken. Er ging um 16,5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der vier Vorjahre zurück. Die Einsparung von 4032 Gigawattstunden entspreche dem Jahresverbrauch von 201.600 kleinen Einfamilienhäusern mit je 20.000 Kilowattstunden Gasverbrauch, teilte der Netzbetreiber HanseWerk am Freitag in Quickborn mit.

«Die Einsparungen sind zum Teil auf mildere Temperaturen zurückzuführen, aber auch auf den Krieg gegen die Ukraine und die steigenden Preise», heißt es in der Mitteilung. Es bleibe wichtig, Energie zu sparen, auch wenn die Versorgungslage im Moment relativ entspannt sei. «Denn die ausgesetzten Gaslieferungen aus Russland können bisher nur zum Teil ersetzt werden. Jede nicht verbrauchte Kilowattstunde Gas ist von Vorteil – für den Geldbeutel, die Umwelt und auch die Versorgungssicherheit im Norden.»