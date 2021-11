Gastronomen besprechen Chancen und Risiken der Branche

Braunschweig (dpa/lni) – Nach den harten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Hotellerie und Gastronomie will die Branche in Niedersachsen über Förderungen und Unterstützung beraten. 250 Delegierte des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) kommen dafür zu einem dreitägigen Landesverbandstag in Braunschweig zusammen. Heute will das Präsidium über zentrale Inhalte informieren.

Der Verbandstag findet – wie so viele Treffen nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr – in der Braunschweiger Volkswagen-Halle statt. Als große Herausforderung sehen die Gastronomen und Hotelliers den Mangel an Arbeitskräften und Auszubildenden, der durch die Corona-Krise noch verstärkt wurde.

