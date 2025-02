Gastherme explodiert – zwei Schwerverletzte

Oldenburg (dpa/lni) –

Bei einer Explosion einer Gastherme in einem Betrieb in Oldenburg sind zwei Mitarbeiter einer Installationsfirma schwer verletzt worden. Einer der Männer schwebe in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Mitarbeiter waren dabei, Wartungsarbeiten an der Anlage in einem Unternehmen im Industriegebiet durchzuführen, als es zur Explosion kam. Die Ursache sei noch unklar. Das Gewerbeaufsichtsamt sei in die Ermittlungen der Polizei eingebunden worden. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr- und Rettungskräfte im Einsatz.