Gastgeber bei Feier zusammengeschlagen: Mordprozess startet

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Archivbild

Aurich (dpa/lni) – Zwei junge Männer müssen sich von heute an wegen des gewaltsamen Todes eines 27-Jährigen nach einer Feier vor dem Landgericht Aurich verantworten. Einem 20-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Er soll sich vom Gastgeber nicht respektvoll genug behandelt gefühlt und auf ihn eingeschlagen haben.

Dem zweiten gleichaltrigen Angeklagten wird Totschlag zur Last gelegt. Der Staatsanwaltschaft zufolge schlugen und traten die zwei Deutschen auf den Kopf des am Boden Liegenden ein. Das Opfer starb nach dem Vorfall in Emden am 8. Dezember infolge schwerer innerer Verletzungen. Geplant sind acht Verhandlungstage bis zum 7. Juli.

Polizeimeldung vom Dezember