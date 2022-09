Gast will Glas von Bord schmuggeln: Streit eskaliert

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Streit nach einer Firmenfeier auf einem Gastronomieschiff in Bremen sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Polizisten und ein Rettungssanitäter. Der Streit brach ersten Erkenntnissen nach aus, als einer der Gäste nach der Feier verbotenerweise ein Glas von Bord nehmen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Polizei eintraf, wurde sie von den Gästen angegriffen und bespuckt. Einem Rettungssanitäter wurde mit einer Faust ins Gesicht geschlagen. Ein Polizist wurde so schwer verletzt, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte, mehrere andere Beamte wurden leicht verletzt.

Insgesamt fünf Männer wurden am Freitagabend festgenommen. Gegen sie wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Angriff auf Hilfeleistende des Rettungsdienstes ermittelt.