Gasspeicher Rehden soll nach Verpuffung in Betrieb gehen

Rehden (dpa) –

Nach einer Verpuffung an Deutschlands größtem Gasspeicher im niedersächsischen Rehden soll der Speicher wieder in Betrieb gehen. Dies soll am Freitag um 6.00 Uhr erfolgen, wie der Betreiber Astora am Donnerstag mitteilte. Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstag zu einer Verpuffung an einer Fackel.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Speicher den Angaben zufolge außer Betrieb genommen. Die Speicheranlage sei in den vergangenen Tagen von den Mitarbeitern in Abstimmung mit den Behörden überprüft worden, wodurch der technische Defekt habe festgestellt werden können. Weitere Details zu dem Defekt nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Die bei der Untersuchung festgestellten Schäden würden bald repariert, um auch die Einspeicherbereitschaft wieder aufnehmen zu können. Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit.

Der Speicher in Rehden im Kreis Diepholz ist einer der größten in Westeuropa und hat ein Volumen von rund vier Milliarden Kubikmetern.