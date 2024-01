Gasleck in Senioren-Wohnanlage: 37 Menschen umquartiert

Bremen (dpa) –

Nach einem Gasleck vor einer Senioren-Wohnanlage in Bremen sind über 30 alte Menschen am Sonntag für die Nacht in eine Klinik umquartiert worden. Die teils pflegebedürftigen und dementen Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage seien nach der Entdeckung des Lecks zunächst in einer Schule betreut worden, teilte die Feuerwehr mit. Das Loch konnte am Sonntag zwar abgedichtet werden, eine grundsätzliche Reparatur der Leitungen gelang aber noch nicht.

Weil die Gas- und Stromversorgung für die Wohnanlage deswegen für die Nacht abgeschaltet bleiben musste, wurde für die Senioren ein Ausweichquartier organisiert. Die Bewohner kamen kurzfristig im Klinikum Links der Weser unter. Dort wurde eine komplette Station für die Unterbringung der alten Menschen hergerichtet, wie die Feuerwehr mitteilte.