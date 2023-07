Defekter Akku löst Brand in Garage aus

Surwold (dpa/lni) –

Bei einem Brand in Surwold (Landkreis Emsland) ist die Garage eines Wohnhauses komplett zerstört worden. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro, wie die Polizei mitteile. Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt an einem Akku in der Nacht zum Montag das Feuer in dem Anbau aus. Ein älterer Mann, der sich zu dem Zeitpunkt im angrenzenden Wohnhaus befand, konnte sich eigenständig in Sicherheit bringen. Zunächst hatte die Polizei vermutet, dass eine Explosion der Gasheizung den Brand auslöst hatte.