Gasflaschen explodieren bei Wohnmobilbrand

Hamburg (dpa/lno) – Auf einem Campingplatz in Hamburg-Wilhelmsburg sind drei Wohnmobile abgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Donnerstagmittag hätten die Fahrzeuge bereits komplett in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Da sich im Inneren der Wohnmobile mehrere Gasflaschen befunden hätten, sei es während der Löscharbeiten immer wieder zu Explosionen gekommen, hieß es weiter. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Über die Brandursache und die Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt.

