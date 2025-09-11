Gasaustritt in Wohnhaus – neun Menschen evakuiert

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Finkenwerder hat ein Gasaustritt einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei trat am späten Mittwochabend Kohlenmonoxid in einem Wohnhaus am Neßdeich aus. Insgesamt mussten neun Menschen das Gebäude verlassen. Vier von Ihnen – darunter ein dreijähriges Kleinkind und seine Mutter – wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr konnten offenbar die Abgase der Heizung nicht richtig entweichen. An dem Haus sei ein Gerüst aufgebaut, das Dach zudem mit einer Folie abgedeckt. Vermutlich stauten sich dadurch die giftigen Gase im Inneren, so die Polizei. Die Feuerwehr rückte den Angaben zufolge mit 34 Kräften aus, stellte die Gasversorgung ab und führte Messungen durch. Später durften die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.