Gas-Austritt in Grillhütte in Mözen – 12 Verletzte

Bei einer Grillparty in Mözen wurden zwölf Menschen leicht verletzt (Symbolbild). Philipp von Ditfurth/dpa

Mözen (dpa/lno) –

Zwölf Personen haben durch erhöhte Gas-Werte in einer Grillhütte in Mözen (Kreis Segeberg) leichte Verletzungen erlitten. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst seien am Samstagabend zu einer Grillparty gerufen worden, weil dort mehrere Personen über Symptome wie Übelkeit und Schwindel geklagt hätten. Eine Person soll laut Angaben des Notrufteilnehmers nur noch bedingt ansprechbar gewesen sein, wie der Kreisfeuerwehrverband Segeberg mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten bereits alle Personen die Grillhütte verlassen. Durch einen Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz konnten erhöhte Kohlenmonoxid-Werte in der Grillhütte festgestellt werden. Insgesamt wurden 12 Personen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.