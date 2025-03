Gartenparty eskaliert – Polizei setzt Pfefferspray ein

Hamburg (dpa/lno) –

Zu einer eskalierten Gartenparty mit zehn sich prügelnden Gästen in Hamburg-Tonndorf ist die Polizei am Freitagabend gerufen worden. Die Beamten seien von der Feier aus angerufen worden, teilte ein Sprecher am Samstag mit. Sie seien «höchst aggressiv» empfangen worden. Um die Schlägerei beenden zu können, sei Pfefferspray eingesetzt worden.

An der handfesten Auseinandersetzung seien sowohl Männer als auch Frauen im Alter von 19 bis 59 Jahren beteiligt gewesen, sagte der Polizeisprecher weiter. Sie seien betrunken gewesen.

Ein Beteiligter sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Vier Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Ein Polizist sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden, habe seinen Dienst jedoch fortsetzen können.