Gartenlaube von Linken-Politikerin abgebrannt

Elmshorn (dpa/lno) –

In der Nacht zum Montag ist eine Gartenlaube einer Politikerin der Linken in Elmshorn (Kreis Pinneberg) vollständig abgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, stand die Laube komplett in Flammen und wurde bisher aufgrund von Giftgasen nicht begutachtet. Zuerst berichtete das «Flensburger Tageblatt».

Die Partei die Linke spricht von einem politisch motivierten Brandanschlag: «Wir erleben eine gefährliche Eskalation politisch motivierter Gewalt gegen linke, antifaschistische und zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure», teilte der Bundestagsabgeordnete Lorenz Beutin mit. «Das ist das Ergebnis einer aufgeheizten Stimmung, die von rechten Hetzern bewusst geschürt wird.»

Nach Angaben des Polizeisprechers sind noch viele Fragen – wie etwa zur Brandursache – offen. Es werde in «alle Richtungen» ermittelt.