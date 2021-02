Gartenanbaubetriebe fürchten Entsorgung tausender Blumen

Blumen wachsen in dem Gewächshaus einer Gärtnerei. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Wiesmoor (dpa/lni) – Wegen des Verkaufsverbots im Corona-Lockdown sorgen sich Gartenanbaubetriebe, Gärtnereien und Floristen in Niedersachsen um ihre Frühjahrsblüher. Da etwa Primeln und Veilchen eigentlich von Anfang Februar an nach und nach für die Vermarktung im Fachhandel bereitstehen, rechnen Betriebe und Fachverbände damit, dass in nächster Zeit tausende Blumen weggeworfen werden müssen. «Die Situation wird sich zuspitzen, wenn sich der Lockdown verlängert», sagt der Sprecher der niedersächsischen Landwirtschaftskammer, Wolfgang Ehrecke. «Dann müssten größere Partien entsorgt werden.»

Der Präsident des Wirtschaftsverbandes Gartenbau Norddeutschland, Andreas Kröger, setzt daher auf eine zeitnahe Öffnung des gärtnerischen Einzelhandels. «Ich möchte die Politik erneut auffordern, die Besonderheiten der verderblichen Saisonpflanzen zu bedenken», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Es stehen Millionen blühende Pflanzen für die Zeit von Valentin bis Ostern bereit und finden keine Verwendung.»

Anders als in anderen Bundesländern ist in Niedersachsen der Verkauf von Blumen nur im Lebensmitteleinzelhandel, also etwa in Supermärkten oder Discountern erlaubt. Derzeit müssen bereits im ostfriesischen Wiesmoor Betriebe, die für den Fachhandel produzieren, tausende Zimmerpflanzen kompostieren, die zuletzt nicht verkauft wurden.

Laut Landwirtschaftskammer sind Betriebe der Blumen- und Pflanzenproduktion eine wichtige Säule der niedersächsischen Wirtschaft. Die rund 500 Blumen- und Zierpflanzenbaubetriebe erwirtschafteten mit rund 2400 Vollzeitbeschäftigten pro Jahr Produktionswerte von mehr als zwei Milliarden Euro.

