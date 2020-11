Garg: Pflege- und Altenheime bleiben offen

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Pflege- und Altenheime in Schleswig-Holstein sollen trotz steigender Corona-Neuinfektionen nicht wieder für Besucher geschlossen werden. «Wir werden definitiv nicht, wie das im März und April gewesen ist, ein Betretungsverbot aussprechen», sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Sonntag in Kiel. Garg stellte gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) die neuen Landesverordnung vor, die von Montag an drastische Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Gaststätten, Theatern, Kinos, Tierparks und anderen Einrichtungen verfügt.

Es werde weiterhin am Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheimen festgehalten werden, sagte Garg. Ihm sei der Spagat bewusst, den insbesondere die Leitungen der Einrichtungen zu gehen haben, die den strengen Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie den Schutz des Personals gewährleisten müssen. «Aber es kann und darf nicht sein, dass ältere Menschen, besonders hilfsbedürftige Menschen noch einmal so einsam zurückgelassen werden, wie das zu Beginn der Pandemie der Fall gewesen ist.»