Garg: Ausbruch in Pflegeeinrichtung in Rümpel beendet

Heiner Garg (FDP) trägt eine Schutzmaske. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Rümpel (dpa/lno) – In der Pflegeeinrichtung Wohnpark Rolfshagen in Rümpel (Kreis Stormarn) hat es keine weiteren Corona-Fälle mehr gegeben. Die Quarantäne für alle positiv getesteten Mitarbeiter sei mittlerweile aufgehoben worden, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag im Sozialausschuss des Landtags. «Offiziell gilt damit der Ausbruch als beendet.»

Anfang April waren in der Einrichtung für Demenz-Erkrankte 58 Bewohner und 24 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet werden. In der Folgezeit waren im Zusammenhang mit Covid-19 insgesamt 16 Bewohner gestorben.