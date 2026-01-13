Garage in Brand – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Im Landkreis Aurich konnte die Feuerwehr verhindern, dass ein Garagenbrand auf das angrenzende Haus übergriff. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Südbrookmerland (dpa/lni) –

Im Landkreis Aurich in Ostfriesland hat eine Garage Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand in der Gemeinde Südbrookmerland am frühen Morgen von Anwohnern bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen von der Garage auf das angrenzende Einfamilienhaus übergreifen. Warum es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

Die Familie mit vier Kindern, die in dem betroffenen Haus wohne, sei unverletzt geblieben. Die Polizei schätzt den Schaden an der Garage auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Das Feuer habe außerdem einen benachbarten Garagen-Container beschädigt.