Ganztägiger Warnstreik im Handel

Kiel/Schwerin (dpa) –

Im Tarifkonflikt des Groß- und Außenhandels hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. In Schleswig-Holstein richtet sich der Appell auch an die Beschäftigten im Einzelhandel. Für eine zentrale Kundgebung am Mittag in Kiel rechnet Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach mit rund 400 Teilnehmern, wie er am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die Gewerkschaft kritisierte die bisherigen Angebote der Arbeitgeber als bei weitem nicht ausreichend. «Wir brauchen ein deutlich verbessertes Angebot», sagte Stach.

Im schleswig-holsteinischen Einzelhandel sind mehr als 125.000 Menschen beschäftigt. Im Groß- und Außenhandel sind es laut Verdi über 70.000 in beiden Ländern zusammen.