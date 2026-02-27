Ganztägiger Warnstreik bei den Stadtbussen im Norden

Kiel (dpa/lno) –

In Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg müssen Pendler an diesem Freitag mit erheblichen Einschränkungen rechnen, da die Stadtbusse stillstehen. Im laufenden Tarifstreit der kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein hat die Gewerkschaft Verdi die Busfahrer in den vier kreisfreien Städten erneut zum Warnstreik aufgerufen. Der Streik beginnt mit Dienstbeginn und endet mit Betriebsschluss.

Die Gewerkschaft beteiligt sich damit an einem bundesweiten Aktionstag im öffentlichen Nahverkehr. Betroffen sind die Busunternehmen KVG in Kiel, die Stadtwerke Lübeck Mobil, der SWN Stadtverkehr in Neumünster und Aktiv Bus in Flensburg. Grund für den Streik: Auch in der dritten Verhandlungsrunde am Montag gab es keine Einigung mit den Arbeitgebern – trotz eines Angebots. Die vierte Runde ist für Sonntag, den 1. März, angesetzt.