Gans «Lukas» verirrt sich in Wohnung

Kiel (dpa/lno) –

Eine Kanadagans hat sich in Kiel in eine Wohnung verirrt. Beim Eintreffen der Beamten am Samstagnachmittag habe es sich die Gans in der Küche gemütlich gemacht, teilte die Polizei mit. Auf der Suche nach etwas Essbarem sei kein Topf auf dem anderen geblieben.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch die Wohnung konnte das Tier den Angaben nach eingefangen werden. Daraufhin wurde es in eine Decke eingewickelt und am kleinen Kiel in der Innenstadt entlassen. Die Gans erhielt nach dem Einsatz den Namen «Lukas».