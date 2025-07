Gammelfleisch? 40 Dönerspieße am Feldweg entsorgt

In Frischhaltefolie gewickelte Dönerspieße wurden an einem Feldweg im Landkreis Helmstedt entsorgt. Die Polizei ermittelt. -/Polizei Grasleben /dpa

Königslutter (dpa/lni) –

Das musste wohl weg: Unbekannte haben an einem Feldweg im niedersächsischen Königslutter 40 Dönerspieße entsorgt. Die in Frischhaltefolie gewickelten Spieße mit dem Fleisch wurden in Büschen in einem Graben entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Eine Fußgängerin habe den ungewöhnlichen Fund nahe der Kreisstraße 50 bei der Ortschaft Rottorf gemeldet.

Die Polizei grenzt den etwaigen Tatzeitraum zwischen dem 20. und 27. Juni ein und ermittelt wegen illegaler Müllentsorgung. Da es sich bei dem Fundort um einen beliebten Spazierweg für Fußgänger mit Hund handelt, hoffen die Beamten auf Zeugen, die möglicherweise ein auffälliges Auto gesehen haben.