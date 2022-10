Gambier aus Abschiebehaftanstalt Glückstadt geflüchtet

Glückstadt (dpa/lno) –

Ein Mann aus Gambia ist aus der Abschiebehaftanstalt Glückstadt (Kreis Steinburg) geflüchtet. Er habe am Freitagabend die Außenmauer überwunden, teilte die Einrichtung am Samstag mit. Die näheren Umstände der Flucht würden noch untersucht. Der Gambier saß den Angaben zufolge auf Betreiben des Amtes für Migration Hamburg seit dem 26. August in Ausreisegewahrsam und Sicherungshaft. Die Polizei fahnde nach dem Mann.

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein appellierte anlässlich der Flucht, bei dem der Betroffene wohl erhebliche Gefahren für sein Leben riskiert habe, den Vollzug von Abschiebungshaft im Norden zu beenden. «Flucht ist kein Verbrechen. Menschen, die nichts verbrochen haben, außer dass ihnen der erhoffte Schutz und eine Zukunft hierzulande verwehrt werden, gehören nicht ins Gefängnis», erklärte Flüchtlingsrat-Geschäftsführer Martin Link.