Galeria in Oldenburg schließt Ende August

Ein Logo hängt an einer Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in der Innenstadt. Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Oldenburg (dpa/lni) –

Das Warenhaus Galeria in Oldenburg schließt zum 31. August dieses Jahres. Das gab Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Samstag bekannt. In Niedersachsen ist es die einzige Filiale, die geschlossen wird. Der finanziell angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt 16 seiner 92 Filialen. Außer Oldenburg sind jeweils drei Häuser in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern betroffen. Außerdem sollen die Warenhäuser in Chemnitz, Leonberg, Mainz, Mannheim, Potsdam, und Trier dichtmachen.

Von den rund 12.800 Menschen, die das Unternehmen beschäftigt, sollen 11.400 demnach ihren Job behalten. 1400 werden gehen müssen. Nach Angaben von Galeria wurden mit dem Gesamtbetriebsrat am Freitag Interessenausgleich und Sozialplan geschlossen. Der Sitz des Unternehmens soll von Essen in die Filiale Düsseldorf Shadowstraße umziehen. Der Warenhauskonzern hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Es ist die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren.