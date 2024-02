Gästezahl auf Helgoland zurückgegangen

Helgoland (dpa) –

Die Gästezahl auf Helgoland ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Besuchten laut Gemeinde 2022 noch knapp 315.000 Tages- und Übernachtungsgäste die Insel, waren es 2023 lediglich rund 297.000. «Das ist natürlich ein Rückschritt», sagte Bürgermeister Thorsten Pollmann am Donnerstagabend am Rande einer Veranstaltung in Hamburg. 2019 lag die Zahl noch bei mehr als 355.000.

Mit den Übernachtungszahlen 2023 sei er zufrieden, einen starken Rückgang habe es aber bei den Tagesgästen gegeben, berichtete Pollmann weiter. Seiner Meinung nach hätten sich angesichts der Preisentwicklung in Deutschland viele Menschen die Kosten für die Überfahrt zur Insel lieber gespart. Zudem habe es einige Schiffsausfälle aufgrund des Wetters oder wegen technischer Probleme gegeben.