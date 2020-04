Gänsehaltung in Niedersachsen wird verbessert

Barbara Otte-Kinast, Niedersachsens Landwirtschaftsministerin, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Für die Haltung von Gänsen sollen in Niedersachsen künftig Mindestanforderungen gelten. In einer Vereinbarung zwischen Landwirtschaftsministerium und Geflügelhaltern werden die Anforderungen an Futter- und Wasserversorgung sowie Unterbringung der Tiere verbindlich beschrieben. Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Friedrich-Otto Ripke, Vorsitzender des Landesverbandes der Niedersächsischen Geflügelwirtschaft (NGW), haben die Vereinbarung nach Angaben vom Mittwoch in Hannover unterzeichnet.

Zur Vorbeugung vor der sogenannten Geflügelpest müssen die Betriebe künftig einen Tierseuchenkrisenplan vorhalten. Die Halter verpflichten sich zu regelmäßigen Fortbildungen. Die Vereinbarung sei mit Tierhaltern und Tierschutzorganisationen, Wissenschaftlern und Behördenvertretern erarbeitet worden, sagte Otte-Kinast. «Die Vereinbarung ist auch ein klares Zeichen an die Verbraucherinnen und Verbraucher: Schauen Sie an der Ladentheke, wo ihr Produkt erzeugt wurde. Gänse aus Niedersachsen kann man mit gutem Gewissen kaufen!»

