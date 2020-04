Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich streicht Prognose

Ein Schubmaststapler steht in einer Produktionshalle der Jungheinrich AG in Norderstedt bei Hamburg. Foto: Malte Christians/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Angesichts sinkender Nachfrage und der Ungewissheit über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die globale Wirtschaft hat der Maschinenbauer Jungheinrich seine Prognose für das Jahr 2020 zurückgenommen. Die Ausbreitung der Pandemie in allen Regionen der Welt sowie die Eindämmungsmaßnahmen der Staaten ließen aktuell keine verlässliche Einschätzung der Geschäftsentwicklung im weiteren Verlauf des Jahres zu, teilte Jungheinrich am Montag nach einer Sitzung des Vorstandes mit. Jungheinrich hätte ursprünglich am Dienstag seine Hauptversammlung abhalten sollen, die auf unbestimmte Zeit verschoben ist.

Seit Anfang April seien erhebliche Nachfragerückgänge über alle Regionen und Produktsegmente zu verzeichnen, die zu einem deutlichen Rückgang des Auftragseinganges und zu einem entsprechenden Rückgang des Umsatzes führen werden, teilte der Hersteller von Gabelstaplern und Logistik-Systemen weiter mit. Sobald sich die Auswirkungen auf die weitere Geschäftsentwicklung verlässlich quantifizieren lassen, werde die Prognose aktualisiert.

Gegenwärtig laufe die Produktion in allen Werken von Jungheinrich auf einem angepassten Niveau, die Lieferketten seien weitgehend intakt. Auch die anderen Standorte des Konzerns arbeiten, soweit dies die lokalen staatlichen Regelungen zulassen, ohne größere Einschränkungen. Die Lieferfähigkeit sei derzeit gewährleistet. «Unsere Kundendiensttechniker sind überall auf der Welt im Einsatz, soweit dies unter den jeweiligen lokalen Bedingungen möglich ist», heißt es in der Mitteilung.

Die Geschäftsentwicklung des Konzerns im 1. Quartal war noch nicht nennenswert durch die Pandemie beeinflusst; daher erreicht Jungheinrich ordentliche Werte für Auftragseingang, Umsatz und Gewinn. Der Auftragseingang lag wie im Vorjahreszeitraum bei 1,02 Milliarden Euro, der Konzernumsatz bei 920 (Vorjahr: 948) Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) betrug 43,5 (56,5) Millionen Euro.

Mitteilung Jungheinrich