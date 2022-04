Futsal-DM: Hamburger Panthers auf dem Weg ins Halbfinale

Hamburg (dpa/lno) –

Die HSV Panthers haben einen großen Schritt im Kampf um die deutsche Futsal-Meisterschaft gemacht. Die Hanseaten gewannen am Samstag ihr Viertelfinal-Hinspiel beim MCH Futsal Club Bielefeld mit 5:2 (2:1). Nico Zankl war mit zwei Treffern erfolgreichster Torschütze der Gäste. Im Rückspiel am 23. April würde den Panthers schon eine knappe Niederlage zum Weiterkommen reichen.

Die Wakka Eagles brauchen im zweiten Duell gegen den TSV Weilimdorf dagegen ein Fußball-Wunder. Das zweite Hamburger Team unterlag in der CU-Arena dem Titelverteidiger mit 1:8 (1:6). Theodoros Ganitis gelang in der dritten Minute das zwischenzeitliche 1:1. Für die Mannschaft von Trainer Ugur Ali Yasar ist die Qualifikation für das Viertelfinale schon ein großer Erfolg. Als Saisonziel hatte der Club den Verbleib in der Bundesliga ausgegeben.