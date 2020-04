Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Neuenkirchen-Vörden (dpa/lni) – Beim Überqueren einer Straße ist im Landkreis Vechta eine Fußgängerin von einem Sattelzug erfasst worden und gestorben. Der 23 Jahre alte Fahrer übersah nach Angaben der Polizei beim Abbiegen die Frau in Neuenkirchen-Vörden. Sie starb am Dienstag an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Identität der Fußgängerin dauerten an, hieß es am Abend. Der Fahrer erlitt einen Schock.

