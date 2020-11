Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine Frau ist in Hamburg-Marmstorf von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 67-Jährige betrat am Samstagabend die Straße vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Das Auto eines 44 Jahre alten Mannes habe die Frau frontal erfasst. Die Frau erlag den Angaben zufolge noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Warum der Autofahrer die Fußgängerin übersah, war zunächst unklar.