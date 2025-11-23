Fußgängerin legt Zugstrecke bei Hamburg kurzzeitig lahm

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 35-jährige Frau ist am Harburger Bahnhof entlang der Gleise gelaufen und hat damit eine Streckensperrung ausgelöst. Nachdem am Samstagnachmittag ein Hinweis zu der Frau eingegangen war, wurde die Zugstrecke in Richtung Norden sofort gesperrt, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Beamten begleiteten die Frau von den Gleisen und klärten sie über die Gefahren ihres Handelns auf, allerdings zeigte sich die 35-Jährige uneinsichtig. Sie gab an, sich im Gleisbett verlaufen zu haben.