Oldenburg (dpa/lni) –

Eine 34 Jahre alte Fußgängerin ist beim Überqueren eines Zebrastreifens in Oldenburg angefahren und schwer verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sei, habe die Frau am Freitagabend offensichtlich übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die 34-Jährige wurde von dem Auto erfasst, stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sie kam ins Krankenhaus.