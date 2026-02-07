Fußgänger von Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt

Moormerland (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Moormerland (Landkreis Leer) ist ein 19 Jahre alter Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte er in der Nacht eine Fahrbahn überqueren, als er von einem Auto erfasst wurde. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 42 Jahre alte Fahrer des Autos wurde nicht verletzt. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.