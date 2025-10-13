Fußgänger stirbt nach Busunfall in Lüneburg

Lüneburg (dpa/lni) –

Ein Mann ist in Lüneburg von einem Bus erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der 64-Jährige sei mehr als eine halbe Stunde unter dem Linienbus eingeklemmt gewesen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Mann schließlich. Er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach mehreren Notoperationen starb der Mann am Montag. Eine Frau erlitt am Unfallort am Mittwochabend einen Schock und wurde behandelt. In dem Bus befanden sich keine Fahrgäste. Die Ermittler prüfen nun, wie es zu dem Unfall am Busbahnhof kam.