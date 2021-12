Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Geeste (dpa/lni) – Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Geeste im Landkreis Emsland tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und einem Auto. Der Fußgänger sei durch den Aufprall schwer verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Weitere Angaben konnten zunächst nicht gemacht werden.

